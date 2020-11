Leko trots: "We doen goeie zaak, niet alleen voor ons, maar ook voor Belgisch voetbal"

Antwerp heeft zijn revanche beet tegen LASK. Ivan Leko had duidelijk geleerd uit die eerste match en schikte zijn ploeg anders.

Antwerp had de match onder controle. "Vandaag hadden we andere profielen op het veld staan en kozen we voor extra middenvelders. Het liep al goed in de eerste helft, maar de wedstrijd opende pas echt door de rode kaart. Je hebt geluk nodig om te kunnen winnen en vandaag was het geluk aan onze kant", aldus Leko.

Het was wel lang wachten op de verlossing. "Uiteindelijk viel alles in de plooi en doen we een belangrijke zaak. Niet alleen voor ons, maar voor het Belgische voetbal in het algemeen. We mogen trots zijn op onze prestatie vanavond. We gaan genieten van dit resultaat en niet te ver op de zaken vooruit lopen. We moeten nog niet over Europees overwinteren spreken."