🎥 Wonderman Haaland blijkt dan toch maar een mens: zijn ultieme misser breekt zijn team zuur op

Het is tegenwoordig eerder een zeldzaamheid: Erling Haaland die eens een keertje niet scoort. Het merkwaardige is: hij had dat in de wedstrijd tegen Köln altijd moeten doen. Daardoor slaagde zijn ploeg Borussia Dortmund er ook niet in om een punt thuis te houden.

De Borussen stonden 1-2 achter en er waren al 94 minuten voorbij. De nederlaag lonkte, maar via een lange bal geraakte het leer toch nog een keertje voorin. Haaland kreeg de bal uiteindelijk voor zijn voeten en had de 2-2 maar voor het binnenduwen. Het onmogelijk gewaagde gebeurde toch: Haaland miste. Dat heeft de Noor de laatste tijd niet al te veel gedaan. Onlangs maakte hij nog vier doelpunten in één wedstrijd wanneer Dortmund bij Hertha Berlijn ging winnen met 2-5. Ook tegen Club Brugge in de Champions League vond Haaland de weg naar doel. Tegen Köln verkwanselde hij echter de ultieme kans, waardoor de bezoekers verrassend met 1-2 wist te winnen. Het teller van Haaland blijft staan op 23 doelpunten in zijn eerste 22 wedstrijden in de Bundesliga. Dat blijft nog altijd een waanzinnig goed bilan natuurlijk.