📷 Prachtig: Napoli brengt hulde aan Maradona en speelt in iconisch 'Argentijns truitje' tegen AS Roma

Napels kreunt onder het overlijden van Diego Maradona. Het verdriet bij de Napolitanen is bijzonder groot en de spelers van Napoli gaan hun volk een hart onder de riem steken in de wedstrijd tegen AS Roma van zondagavond.

Napoli-AS Roma is de eerste Serie A-wedstrijd van de Napolitanen na de dood van Diego Maradona. Die wedstrijd zal voor een groot deel in het kader staan van het overlijden van hun icoon. De spelers van Napoli zullen alvast in een speciaal shirt spelen.

"Een jaar geleden dachten we aan een shirt met een verwijzing naar Maradona, zijn geliefde Argentinië en de sterke band met de inwoners van Napels. We hadden gehoopt dat Diego het truitje had kunnen bewonderen. De voorstelling van het shirt zal na zijn overlijden een nog grotere waarde krijgen", klinkt het op het digitaal huis van de Italianen.