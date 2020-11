🎥 Dick Advocaat is het nog niet verleerd: "Hij zei 'ik wil scoren', ik zei 'dan had je het maar moeten laten zien'"

Uit de periode van Dick Advocaat als bondscoach van de Rode Duivels weten we nog dat hij recht voor de raap is en dus regelmatig wel goed is voor een spontane uitspraak. Dat is nog altijd het geval, bleek toen de huidige Feyenoord-trainer het had over een speler die hij verving.

Feyenoord speelde in De Kuip 1-1 gelijk tegen FC Utrecht. Die score stond al op het bord toen Advocaat Nicolai Jørgensen naar de kant haalde. Daar was de Deen niet al te blij mee en dat liet hij ook merken. Voor de camera's van FOX Sport deed Advocaat na de wedstrijd het verhaal over hun kleine discussie. "Hij zei: 'Ik ben spits, ik wil scoren.' Ik zei: 'Dan had je het maar moeten laten zien.' Maar oké, dat is een woordenwisseling tussen een speler en een coach, dat vind ik nu niet zo erg", vertelde Advocaat. Het is dus niet zo dat dit echt een probleem veroorzaakt tussen hen beiden. 🆚 Dick Advocaat over de woordenwisseling met Nicolai Jørgensen:



"Hij zei: 'Ik ben spits, ik wil scoren.' Ik zei: 'Dan had je het maar moeten laten zien.'" pic.twitter.com/vYwg5MLMGo — FOX Sports (@FOXSportsnl) November 29, 2020 "Na afloop komt hij weer naar me toe en zegt hij: sorry, ik wilde het graag laten zien. Het is een lieve jongen", aldus Dick Advocaat.