OFFICIEEL: Eerste trainersontslag in 1B is een feit

In eerste klasse A was het tot dusver een komen en gaan van trainers bij sommige clubs. Ook in 1B is nu het eerste ontslag gevallen. Exit Laurent Demol bij RWDM.

"Na een lange vergadering tussen de clubleiding en onze T1, Laurent Demol, werd besloten onze samenwerking te beëindigen. We willen Laurent bedanken voor al het geleverde werk sinds het begin van dit seizoen", berichtte RWDM via de clubkanalen. Frédéric Stilmant neemt de rol van T1 over. Het ontslag komt er na een kansloze nederlaag (0-4) op het veld van Lommel. In het klassement lijkt er geen vuiltje aan de lucht. RWDM staat vijf punten voor Lierse Kempenzonen en volgt op drie punten van de middenmoot, bestaande uit Westerlo, Deinze en Lommel.