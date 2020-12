Enfant terrible van Manchester City en AC Milan zoekt onderdak in Serie B: hereniging met Silvio Berlusconi en Kevin-Prince Boateng

Mario Balotelli tekende vorig jaar nog transfervrij bij Brescia. Het was een terugkeer naar de plek waar hij als kind opgroeide. Het enfant terrible wilde zich daar als voorbeeld tonen aan de jeugd. Maar de aanvaller maakte zich vorig seizoen weer persona non grata. Hij weigerde te komen opdagen naar de groepstrainingen. Balotelli meldde zich uiteindelijk wel, maar de toegang tot de club werd hem ontzegd.

Sindsdien is de Italiaan op zoek naar een nieuwe club, en die lijkt hij nu eindelijk gevonden te hebben. De voorbije week werd Mario Balotelli meermaals gelinkt aan het Braziliaanse Vasco da Gama. De oversteek naar Zuid-Amerika lijkt er dan toch niet te komen. Hij staat op het punt te tekenen bij Monza, een ploeg uit de Italiaanse Serie B.

Geen onlogische overstap, de club is eigendom van Silvio Berlusconi. Hij was in het verleden ook eigenaar van AC Milan. De oud-premier nam twee jaar geleden de club over en mikt op een promotie naar de hoogste Italiaanse voetbalafdeling. Daarvoor haalde hij deze zomer ook al Kevin-Prince Boateng naar de club. Beide aanvallers speelden samen bij AC Milan.

Mario Balotelli was in het verleden al actief bij Inter, Manchester City, AC Milan, Liverpool, OGC Nice en Marseille.

