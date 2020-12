Saelemaekers deelt mee in succes bij AC Milan, dat nog altijd ongeslagen aan de leiding staat in Serie A

Is er een revolutie in de maak in Italië? Na 9 opeenvolgende titels voor Juventus, doet De Oude Dame het nu heel wat minder goed. AC Milan daarentegen blijft winnen, zondagavond ging Sampdoria voor de bijl.

Alexis Saelemaekers startte ook opnieuw in de basis bij AC Milan al kon hij niet scoren op het veld van Sampdoria. Ibrahimovic lijkt zijn tweede jeugd te beleven op zijn 39e maar was er opnieuw niet bij wegens een spierblessure. Vervangend spits Ante Rebic kwam ook niet tot scoren, wel Franck Kessie. Hij trapte net voor de rust een strafschop in doel, een ideaal scenario om te gaan rusten voor AC Milan. Saelemaekers kon dan niet scoren, zijn vervanger Samu Castillejo kon dat wel. Het eerste balcontact van de Spanjaard was meteen raak. Een doelpunt van Ekdal in de 82e minuut zorgde nog voor spanning maar Milan kon de zege toch over de streep trekken. Met 26 op 30 blijven ze aan de leiding in Italië. Stadsgenoot Inter volgt op 5 punten, Juventus op 6 punten vanop een gedeelde derde plaats.