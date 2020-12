Kan Atlético Madrid dit seizoen opnieuw een gooi doen naar de Spaanse landstitel?

Zaterdag won Atlético Madrid met 2-0 van Real Valladolid. Het doet hierdoor weer een uitstekende zaak in de competitie. Doet het dit seizoen opnieuw een gooi naar de Spaanse landstitel?

Atlético Madrid kwam zaterdagavond, zonder de geblesseerde Yannick Carrasco, in actie tegen nummer 19 in de stand Real Valladolid. Het werd een rustige avond voor de troepen van Diego Simeone, het won met 2-0 na doelpunten van Thomas Lemar en Marcos Llorente.

Door deze nieuwe driepunter springt het voorlopig weer naar de leidersplaats in La Liga. Zondag komt het Real Sociedad van Rode Duivel Adnan Januzaj nog in actie tegen Deportivo Alaves. Bij een overwinning springt het weer over Atlético, maar speelde het wel al twee wedstrijden meer dan de concurrent.

Diego Simeone kan dit seizoen straffe statistieken op tafel leggen. Het is dit seizoen nog steeds ongeslagen in de competitie. Doelman Jan Oblak incasseerde nog maar twee doelpunten in tien duels. Jorge Molina (Granada) en Ante Budimir (Osasuna) konden de Sloveense muur passeren. Daarnaast lijkt ook het aanvallende compartiment weer op volle toeren te draaien. Vorig seizoen waren er nog heel veel vraagtekens bij toptalent João Félix, maar dit seizoen lijkt de dure aankoop te renderen. De Portugees trof al vijfmaal raak en is ook belangrijk in het spel van de Madrilenen.

Atlético Madrid in LaLiga dit seizoen: 10 duels gespeeld, 8 keer gewonnen, 2 keer gelijk. Maar vooral: slechts 2 tegengoals. Oblak incasseert in LaLiga gemiddeld om de 450 minuten een doelpunt. 🤯 pic.twitter.com/cfnOn0DMC0 — Koen Frans (@koenfrans) December 5, 2020

Atlético Madrid speelde in 2014 voor het laatst kampioen. Ook toen stond trainer Diego Simeone aan het roer. Doet het dit seizoen opnieuw een gooi naar de Spaanse landstitel? Het kent bijna een vlekkeloos parcour in de competitie met enkele straffe cijfers. Daarnaast kennen grootmachten Real Madrid en FC Barcelona een moeilijkere periode met veel puntenverlies. Atlético telt ondertussen al zes punten meer dan stadsrivaal Real Madrid.