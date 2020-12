Opnieuw een assist erbij voor Trésor, maar Willem II is volledig op de dool: ziedende supporters wachten spelersbus op

Bij onze noorderburen gaat het niet goed met Willem II. De club uit Tilburg leed tegen Fortuna Sittard al zijn zevende competitienederlaag dit seizoen. De club van coach Adrie Koster ziet zo de rode gevarenzone steeds dichter opduiken.

Willem II stond al bij de rust drie goals in het krijt tegen Fortuna Sittard. De club van de Belgen Mike Trésor Ndayishimiye (titularis), Jorn Brondeel (op de bank) en Elton Kabangu (niet opgenomen in de selectie) kon met twee doelpunten in de tweede helft wel nog milderen tot 2-3.

De Belgische belofteinternational schotelde Pavlidis nog de 3-1 voor, maar kon de nederlaag van zijn team niet vermijden. De vierde al in de laatste vijf wedstrijden. De supporters beginnen zich ongerust te maken en dat maakten ze na de partij duidelijk.

Een 80-tal 'woedende' supporters van Willem II wachtten de spelersbus op in Tilburg, schrijft het Brabants Dagblad. Kapitein Jorden Peters nam zijn verantwoordelijkheid en stond de fans te woord. Willem II eindigde vorig seizoen nog knap vijfde in de Eredivisie.