22-voudig Oranje-international doet opmerkelijke ontboezeming: "Als kind smokkelde ik drugs"

Voor veel kinderen kan voetbal een uitweg bieden uit de criminaliteit op weg naar een betere toekomst. Dat was ook zo voor een ex-international van Oranje, die op de Nederlandse TV een opmerkelijke onthulling deed.

Jetro Willems, momenteel aan de slag bij Eintracht Frankfurt, speelde op clubniveau voor Sparta Rotterdam, PSV en Newcastle. Op 18-jarige leeftijd was hij ook basisspeler bij Oranje op het EK in Polen en Oekraïne. In het kader van het programma Andy Niet te Vermeijde liet hij optekenen als 9-jarige drugs te hebben gesmokkeld.

Dat gebeurde toen hij op zijn negende samen met zijn familie op het vliegtuig stapte van Curaçao naar Nederland. “In eerste instantie probeerden mijn ouders het mee te nemen, maar dat ging niet. Toen heb ik mezelf opgeofferd. Ik zei: ‘Doe het maar bij mij.’ Ik was toch al een beetje die gekke, en als ik dat voor mijn familie moet doen, dan doe ik dat gewoon."

Uiteindelijk veranderde alles toen het gezin in Nederland aankwam. “Het was voor ons het licht. Alles ging lopen, mijn ouders kregen bijvoorbeeld ook werk. Ik wilde er niets voor. Of wel, nooit meer in die situatie terechtkomen. Ik zei tegen mijn ouders: ‘Geef alles wat je mij wilde schenken maar aan mijn zus. Ik wil alleen een bal.' Uiteindelijk heeft die bal mijn leven gered.”