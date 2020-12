🎥 Ontgoocheling na Champions League-uitschakeling mooi in beeld gebracht door Club Brugge: "Hoe is het mogelijk!"

Club Brugge kan terugkijken op een geslaagd Champions League-avontuur. Al had er toch veel meer ingezeten. Het speelde dinsdag 2-2 gelijk op het veld van Lazio. Het kreeg nog een ultieme mogelijkheid op kwalificatie. De bal ging er niet in, maar het leverde wel enkele fraaie beelden op.

Daags na de wedstrijd heerst er ongetwijfeld nog steeds een gevoel van ontgoocheling binnen de club. Ondanks een vroege rode kaart van Sobol vocht Club Brugge zich terug in de wedstrijd. Hans Vanaken bracht met zijn gelijkmaker weer spanning in de wedstrijd. Vlak voor affluiten kwam de bal in de voeten van youngster Charles De Ketelaere terecht. Even leek de aanvaller de grote held te worden, maar zijn poging belandde op de lat.

Club Brugge heeft op sociale media een fraaie video gepost waarin beelden vanop het veld en de bank worden getoond na de kans van De Ketelare. In de aangezichten veel ongeloof.