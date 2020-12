Dan toch nog competitie met 16 na volgend seizoen? Grote clubs willen toegift doen bij integratie van belofteteams in 1B en amateurreeksen

De Pro League zal nog tot en met volgend seizoen uit 18 clubs bestaan. Daarna was het de bedoeling om terug te keren naar een competitie met 16 clubs. Nu ligt er echter een ander voorstel op tafel.

Volgens Het Nieuwsblad is er unanimiteit over een voorstel om slechts in 2023 terug te gaan naar een competitie met 16 ploegen. Dat betekent dat er volgend seizoen nog geen drie teams zullen moeten dalen. De reden voor het uitstel is de coronacrisis, die financieel harde klappen uitdeelt aan onze Belgische clubs.

De grote clubs zouden die verlenging wel willen koppelen aan de integratie van die beloftenteams in 1B en de amateurreeksen. De clubs uit 1B zijn daar echter tegen en de K11, de kleinere clubs uit 1A, vrezen zo ook een zwaar concurrentieel nadeel bij het rekruteren en behouden van de jeugd.

Pierre François, CEO van de Pro League, probeer de amateurploegen over de streep te trekken door hen een versoepeling van de licentievoorwaarden voor 1B voor te spiegelen.