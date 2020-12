Zien we Belgen in het FIFA-Wereldelftal van het jaar: Alderweireld, Courtois en De Bruyne maken kans

De FIFA en FIFPRO maakten een voorselectie van 55 spelers bekend. Op 17 december zal het wereldelftal onthuld worden op The Best FIFA Football Awards.

De wereldvoetbalbond FIFA en spelersvakbond FIFPRO besloten om een 55-koppige selectie te maken met de beste spelers van 2020. Profvoetballers van over de hele wereld kunnen stemmen op deze geselecteerde namen. In deze uitgebreide lijst vinden we met Toby Alderweireld, Thibaut Courtois en Kevin De Bruyne drie Belgen terug. Romelu Lukaku kon, ondanks zijn goede prestaties, geen plaats afdwingen in de selectie.

Keepers

Thibaut Courtois (Real Madrid, Bel), Alisson Becker (Liverpool FC, Bra), David de Gea (Manchester United, Spa), Gianluigi Donnarumma (AC Milan, Ita), Moraes Ederson (Manchester City, Bra), Hugo Lloris (Tottenham Hotspur, Fra), Keylor Navas (Paris Saint-Germain, CRi), Manuel Neuer (FC Bayern München, Dui), Jan Oblak (Atletico Madrid, Sln), Marc-Andre ter Stegen (FC Barcelona, Dui).

Verdedigers

Alderweireld (Tottenham Hotspur, Bel), David Alaba (FC Bayern München, Oos), Jordi Alba (FC Barcelona, Spa), Toby , Trent Alexander-Arnold (Liverpool FC, Eng), Dani Alves (Sao Paulo, Bra), Jerome Boateng (FC Bayern München, Dui), Alphonso Davies (FC Bayern München, Can), Virgil van Dijk (Liverpool FC, Ned), Kalidou Koulibaly (SSC Napoli, Sen), Matthijs de Ligt (Juventus FC, Ned), Marcelo (Real Madrid, Bra), Sergio Ramos (Real Madrid, Spa), Andrew Robertson (Liverpool FC, Sch), Thiago Silva (Chelsea, Bra), Raphael Varane (Real Madrid, Fra).

Middenvelders

Kevin De Bruyne (Manchester City, Bel), Thiago Alcantara (FC Bayern München, nu Liverpool), Spa), Dele Alli (Tottenham Hotspur, Eng), Sergio Busquets (FC Barcelona, Spa), Casemiro (Real Madrid, Bra), Philippe Coutinho (FC Bayern München, nu FC Barcelona, Bra), , Bruno Fernandes (Manchester United, Por), Leon Goretzka (FC Bayern München, Dui), Jordan Henderson (Liverpool FC, Eng), Frenkie de Jong (FC Barcelona, Ned), N'Golo Kante (Chelsea FC, Fra), Toni Kroos (Real Madrid, Dui), Joshua Kimmich (FC Bayern München, Dui), Luka Modric (Real Madrid, Kro), Thomas Müller (FC Bayern München, Dui).

Aanvallers

Sergio Agüero (Manchester City, Arg), Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal, Gab), Karim Benzema (Real Madrid, Fra), Serge Gnabry (FC Bayern München, Dui), Erling Braut Håland (Borussia Dortmund, Noo), Zlatan Ibrahimovic (AC Milan, Zwe), Harry Kane (Tottenham Hotspur, Eng), Robert Lewandowski (FC Bayern München, Pol), Sadio Mané (Liverpool FC, Sen), Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain, Fra), Lionel Messi (FC Barcelona, Arg), Neymar Junior (Paris Saint-Germain, Bra), Cristiano Ronaldo (Juventus, Por), Mohamed Salah (Liverpool FC, Egy), Son Heungmin (Tottenham Hotspur, ZKo).