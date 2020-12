🎥 Zoon van AC Milan-legende gokt de vorige werkgever van Alexis Saelemaekers maar gaat pijnlijk de mist in: "Club Brugge?"

AC Milan lijkt opnieuw herboren en beleeft enkele topmaanden. De club van Alexis Saelemaekers maakt zowel in de competitie als in Europa indruk. Ook Saelemaekers draagt zijn steentje daarin bij. Al weten zijn ploeggenoten niet al te veel over zijn verleden op de Belgische velden.

AC Milan lijkt eindelijk weer de aanknopping met de Italiaanse top gevonden te hebben. Het staat momenteel aan kop in de Serie A, daarnaast plaatste het zich als groepswinnaar voor de volgende ronde in de Europa League. De club van Alexis Saelemaekers leeft momenteel dus op een roze wolk, al hebben zijn ploegmaats maar weinig kennis over het verleden van onze landgenoot.

Daniel Maldini, zoon van clublegende Paolo Maldini, kreeg de vraag voorgeschoteld bij welke club Saelemaekers vorig seizoen nog actief was. De Italiaan schoot in de lach, maar wist duidelijk het antwoord niet. "Club Brugge?", gokte de jonge aanvaller. Het antwoord werd met een schaterlach onthaald door het jeugdproduct van Anderlecht.

De 21-jarige winger verliet vorig seizoen Anderlecht voor een uitleenbeurt aan het ambitieuze AC Milan. Ondanks de hevige kritiek die Saelemaekers in ons land kreeg te verwerken wist hij toch zijn stempel te drukken in de Italiaanse competitie. De Rossoneri nam hem dan ook definitief over van paars-wit. Dit seizoen kwam onze landgenoot al tien keer in actie voor zijn club, daarin maakte hij één treffer in de Serie A. Ook in de Europa League deed hij de netten al eens trillen.