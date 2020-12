Nieuwe mercato, nieuwe hoop voor Nainggolan: interesse blijft, Inter moet medewerking verlenen

Radja Nainggolan geraakte de voorbije zomer niet weg bij Internazionale en kwam tot dusver nauwelijks aan spelen toe. Zijn situatie zal wellicht niet snel veranderen en de club lijkt dan ook bereid om hem tegen de juiste prijs te laten gaan.

Radja Nainggolan had gehoopt om in de zomermaanden of tijdens de verlengde mercato al andere oorden te kunnen opzoeken, maar het kwam er niet van. Er was nochtans interesse vanwege Cagliari, maar de Belg was te duur voor zijn ex-club.

Bij Inter zit onze landgenoot dit seizoen aan 45 speelminuten, verspreid over vijf korte invalbeurten. De Milanese club wil Nainggolan laten gaan, maar wel alleen tegen een correcte prijs, weet Het Laatste Nieuws.

Het is dus afwachten of er in januari wel een akkoord komt tussen Inter en Cagliari. Nainggolan zou al een akkoord hebben met de club uit Sardinië.