Juventus-middenvelder speelde vorig seizoen met Lionel Messi, nu doet hij dat met Cristiano Ronaldo: "Hij traint als een bezetene"

Arthur Melo beleeft momenteel de droom van elke voetballiefhebber. Deze zomer verruilde de Braziliaanse international Barcelona voor Juventus. De middenvelder heeft dus de eer om zowel met Lionel Messi als Cristiano Ronaldo de kleedkamer te delen.

Arthur Melo was de voorbije twee seizoenen actief bij FC Barcelona, maar koos deze zomer voor een avontuur bij Italiaans landskampioen Juventus. Van Lionel Messi naar Cristiano Ronaldo, toch zijn er volgens de Braziliaan maar weing verschillen op sportief vlak: "Ze zijn altijd gefocust van het begin tot het einde. Als ze drie keer raak treffen, denken ze onmiddelijk aan de vierde. Dat werkt motiverend op een selectie."

Toch merkt Artur een groot verschil op tussen beide fenomen. Ronaldo laat meer van zich horen en is "toegankelijker" dan zijn Argentijnse concurrent: "Cristiano Ronaldo traint als een dier, hij weet niet wat een pauze is, en hij moedigt je altijd aan om je best te doen. Als je hem van dichtbij ziet is het indrukwekkend", aldus de 24-jarige middenvelder.