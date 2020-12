Marc Brys wou dribbelkont (nu OHL) naar Beerschot halen: "Hij blijkt veel meer een ploegspeler dan we eerst dachten"

Na vijf invalbeurten startte Musa Al-Tamari de voorbije twee wedstrijden in de basis bij Oud-Heverlee Leuven. De Jordaniër liet al meermaals zijn dribbelkunsten zien, maar wacht nog op zijn eerste goal in Leuvense loondienst. Marc Brys is alvast blij met de komst van de winger.

Marc Brys kende Mousa Al-Tamari al voordat de Jordaanse flankspeler in de Jupiler Pro League belandde. "Ik zag Mousa in Cyprus een paar keer aan het werk en wou hem er al graag bij toen ik nog bij Beerschot werkte", aldus Brys op de webstek van OHL. "Die jongen beschikt over heel veel kwaliteiten. Met zijn snelheid en acties kan hij een verdediging openbreken. Hij schakelt ook goed om bij balverlies, denkt collectief en blijkt veel meer een ploegspeler dan we eerst dachten", ging Brys verder. Zelfkritisch Zelf is Al-Tamari niet helemaal tevreden over zijn eerste twee basisplaatsen. "Over mijn eerste wedstrijd (tegen Cercle, nvdr.) ben ik tevreden. In de partij tegen Moeskroen kwamen mijn kwaliteiten minder uit de verf. Ik denk dat ik me daags voor de match teveel druk had opgelegd."