🎥 Marouane Fellaini staat opnieuw aan het kanon en schiet zijn ploeg richting de Chinese Bekerfinale

Zondag kwalificeerde Shandong Luneng, de club van ex-Rode Duivel Marouane Fellaini, zich voor de Chinese bekerfinale. De voormalige Rode Duivel scoorde in minuut 72 het enigste doelpunt van de wedstrijd. Eigenlijk was de club al zeker van de finale. Het won op 6 december al de heenronde met een ruime 5-0 overwinning van Wuhan Zall. Ook toen stond Fellaini aan het kanon.

De finale wordt op zaterdag 19 december gespeeld. Marouane Fellaini krijgt dus de kans om de verloren bekerfinale van vorig seizoen goed te maken.

