Loting Champions League: PSG - Barcelona is topaffiche, ontdek hier de volledige 1/8 finale

12u26: De loting zit erop. Dit zijn de acht affiches:

Bayern München – Lazio

Manchester City – Borussia Mönchengladbach

Liverpool – RB Leipzig

Real Madrid – Atalanta

Chelsea – Atlético Madrid

Borussia Dortmund – Sevilla

Juventus – Porto

PSG - Barcelona

