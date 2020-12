Mikel Arteta niet te spreken over een actie van één van zijn spelers: "In deze situatie doe je dat niet"

Het gaat van kwaad naar erger bij Arsenal. De Engelse club staat op een teleurstellende vijftiende plaats en verloor dit weekend met 0-1 van Burnley na een owngoal van topspits Aubameyang.

Arsenal had controle over de wedstrijd, maar na een uur ging het licht uit bij Granit Xhaka. De Zwitser kreeg rood nadat hij Westwood bij de nek had vastgepakt. Iets waar Arsenal-trainer Mikel Arteta uiteraard niet tevreden over was.

De Spanjaard vertelde het na de wedstrijd bij Sky Sports. "We hadden controle over de match, maar dan gooien we de wedstrijd weg door een domme rode kaart. Door de situatie waarin we zitten, kan je zoiets niet doen", aldus Arteta.