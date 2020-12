Manchester United kan goede zaak doen in Premier League en gaat vanavond op zoek naar tiende uitoverwinning op rij

Belangrijke wedstrijd vanavond voor Manchester United. Bij een overwinning tegen Sheffield United doen ze een goede zaak in het klassement. Ze kunnen ook geschiedenis schrijven door als vierde topclub ooit in de Premier League tien uitoverwinningen op rij te boeken.

Manchester United kan vanavond beter de drie punten pakken tegen Sheffield United als ze mee willen doen voor de titel. Ze hebben voorlopig twee wedstrijden minder gespeeld, maar bij een overwinning komen ze meteen op de vijfde plaats. Weten ze ook hun inhaalwedstrijd tegen Burnley te winnen binnenkort, kunnen ze tot op twee punten komen van Liverpool.

De Engelse topclub kan vanavond geschiedenis schrijven, want volgens SkySports zou het de vierde keer zijn in de geschiedenis dat een topclub 10 uitwedstrijden op rij kan winnen in de competitie. Enkel Tottenham (1960), Chelsea (2008) en Manchester City (2017) deden het Manchester United voor.