Zoon Wayne Rooney treedt in de voetsporen van zijn vader en tekent contract bij Engelse topclub

Kai Rooney, de zoon van Wayne Rooney, treedt in de voetsporen van zijn vader. De 11-jarige Kai heeft zijn eerste contract getekend bij Manchester United. Bij de Engelse topclub heeft Wayne Rooney zich in het verleden ontpopt tot een legende.

Rooney heeft uiteraard een goede band met Manchester United, want de speler was er zelf meer dan 10 jaar actief. Hij speelde in totaal 559 wedstrijden voor de Engelse topclub en daarin was Wayne Rooney goed voor 253 doelpunten en 146 assists.