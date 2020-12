De kelk is nu wel echt leeg: Raman verliest met Schalke ook degradatietopper en is opnieuw de Klos

De trainerswissel heeft nog niet voor het verhoopte effect gezorgd bij het Schalke 04 van Benito Raman. De ex-speler van onder meer Gent en Standard stond wel een volledige wedstrijd tussen de lijnen. Zijn ploeg leed echter al zijn negende nederlaag.

Vooraf stond Schalke laatste met vier punten en Bielefeld derdelaatste met zeven punten. Als het het tij wil keren, kon Schalke er maar best in deze wedstrijd mee beginnen. Vandaar ook de trainerswissel en de aanstelling van oude bekende Huub Stevens.

Klos maakt enige treffer

Die bracht Raman aan de aftrap, maar de teller van de thuisploeg bleef op nul staan gedurende deze ontmoeting. Toen Fabian Klos er dan na 52 minuten ook nog eens 0-1 van maakte, was het uiteraard helemaal dramatisch voor Schalke 04.

Arminia Bielefeld is na deze overwinning nog altijd zestiende in de Bundesliga, maar de kloof met Schalke bedraagt nu al zes punten. Operatie redding staat er niet goed voor in Gelsenkirchen.