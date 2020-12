Daar is Mourinho met een nieuwe uitspraak: The Special One laat zich uit over Jürgen Klopp die werd uitgeroepen tot 'The Best FIFA Men's Coach'

José Mourinho kon zijn ogen niet geloven toen Jürgen Klopp voor de tweede keer op rij werd uitgeroepen tot 'The Best FIFA Men's Coach'. Volgens Mourinho was Hans-Dieter Flick een meer terechte winnaar.

De FIFA prijzen zijn uitgedeeld en de award van 'The Best FIFA Men's Coach' ging niet onbesproken voorbij. Zo liet ook José Mourinho zich uit over de trofee die volgens hem maar aan één man toebehoorde, namelijk aan Hans-Dieter Flick.

Jose Mourinho takes another dig at Jurgen Klopp after he won the FIFA Best Manager award over Hansi Flick 😳 pic.twitter.com/EmUaPmPvIw — ESPN FC (@ESPNFC) December 19, 2020

Bij de Portugees kon er geen compliment af over collega Jürgen Klopp. "Klopp shouldn't have won the FIFA Best Men's Coach award because he didn't deserve it", aldus de trainer van Tottenham.