Drama in Lorient! Greenkeeper verpletterd door verwarmingsinstallatie

"Een medewerker van de club, verantwoordelijk voor het onderhoud van de grasmat, is overleden nadat een installatie voor de verwarming van de grasmat per ongeluk is omgevallen", klinkt het in de mededeling.

Volgens Franse media gaat het om een 38-jarige man, vader van drie kinderen. Een politieonderzoek werd intussen opgestart om de omstandigheden van het ongeval op te helderen.