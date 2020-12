Benito Raman kan het nog en scoort twee keer voor Schalke 04 dat wint in de tweede ronde van de beker

Na de slechte resultaten in de Bundesliga en de trainerswissel was Schalke 04 vanavond gedwongen om door te stoten in de beker. In de tweede ronde namen ze het op tegen vierdeklasser Ulm.

Met meer balbezit en de betere kansen kwam Schalke 04 nog voor het halfuur op een 0-1 voorsprong. Net na de rust slaagde Benito Raman erin om twee keer te scoren. Hij bracht Schalke zo op een 0-3 voorsprong en kreeg zijn verdiende wissel. In het slot kon ook vierdeklasser Ulm nog scoren. Verder dan de 1-3 kwam het niet. Zo zag Huub Stevens zijn ploeg goed voor de dag komen en kon er nog eens een positief resultaat worden behaald. +++ ABPFIFF +++



Achtelfinaleinzug ☑️#S04 | 🔵⚪️ | #ULMS04 pic.twitter.com/CqXKcnxlRd — FC Schalke 04 (@s04) December 22, 2020