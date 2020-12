AC Milan kan knappe statistiek voorleggen na nederlaag van Juventus

AC Milan is aan een uitstekend seizoen bezig en nu kan de ploeg een knappe statistiek voorleggen. Zo is de Italiaanse club als enige ploeg uit de Europese topcompetities nog ongeslagen.

Tot voor dinsdagavond moest AC Milan deze titel delen met Juventus, maar de ploeg van Cristiano Ronaldo verloor kansloos met 0-3 van Fiorentina. Daardoor is AC Milan nu de enige club in Europa die nog niet heeft verloren in haar competitie.

Na 13 wedstrijden heeft AC Milan voorlopig 31 punten. Ze wonnen al 9 wedstrijden en speelden 4 keer gelijk. Zo staat AC Milan alleen aan de leiding, maar ze tellen slechts één punt meer dan Inter. Juventus moet voorlopig tevreden zijn met de vierde plaats en volgt al op zeven punten van Ibrahimovic en co.