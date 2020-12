Divock Origi nu echt op weg naar de uitgang bij Liverpool: Engelse topclub staat open voor verhuur of verkoop

Het ziet er meer en meer naar uit dat Divock Origi binnenkort zal vertrekken bij Liverpool. De Rode Duivel wil bij een andere club op zoek gaan naar meer speelminuten met het oog op het EK van komende zomer en Liverpool staat open voor een verhuur of een verkoop.

Divock Origi komt dit seizoen weinig in het stuk voor bij Liverpool. De Rode Duivel moet voorlopig tevreden zijn met één doelpunt in zeven wedstrijden in alle competities samen. Door een gebrek aan speelminuten zou de aanvaller in januari willen vertrekken met het oog op het EK.

Liverpool zal Origi alvast niets in de weg leggen. Door de aankoop van onder meer Diogo Jota komt Origi minder in het stuk voor en de Engelse topclub zou volgens Het Laatste Nieuws willen meewerken aan een verhuur of een verkoop. Origi betrekken bij een ruildeal behoort ook tot de mogelijkheden.

Schalke 04

En een ruildeal zou er wel eens kunnen komen, want volgens verschillende media zou Schalke 04 de Rode Duivel willen binnenhalen en de jonge Turkse verdediger Ozan Kabak in de deal willen betrekken. Bij Liverpool kunnen ze door de verschillende blessures achterin wel een nieuwe verdediger gebruiken.