Zeer zware schorsing voor Kieran Trippier na het overtreden van gokregels

Atlético Madrid zal voor een lange tijd niet op Kieran Trippier kunnen rekenen. De Engelse rechtsback is door de Engelse voetbalbond namelijk voor tien weken geschorst nadat hij de gokregels in Engeland heeft overtreden.

Een aderlating voor Atlético Madrid, want Trippier miste nog geen minuut in de Spaanse competitie en ook in de Champions League was hij er altijd bij. Naast een schorsing van tien wedstrijden krijgt de Brit ook een boete van 77.000 euro.