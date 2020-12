Kritiek omdat jongens als Lukaku het niet meer aanvaarden, wereldkampioen reageert: "Sommige mensen hebben het moeilijk dat de jongeren racisme niet meer pikken"

Lilian Thuram is één van de beste verdedigers ooit en maakte deel uit van het indrukwekkende Franse elftal dat in 1998 wereldkampioen werd. Hij werd geïnterviewd door Knack en ook het topic racisme kwam ter sprake.

Thuram maakt zich boos als jongens zoals Romelu Lukaku racistisch bejegend worden. "Zo vaak heb ik dat gezien en ook zelf meegemaakt. Als je racistisch wordt bejegend, proberen witte mensen je te doen geloven dat wat jij als racisme ervaart en de pijn die je voelt, niet reëel en dus niet legitiem zijn", zegt hij in het maandblad.

"Altijd weer zijn er mensen die zeggen: zo erg is het toch niet? Slachtoffers van racisme mogen niet in die val trappen. Racisme moet altijd en overal worden aangeklaagd. De generatie van mijn moeder aanvaardde de dingen te gemakkelijk. Zo zit het leven nu eenmaal in elkaar, zei ze. Wat sommigen vandaag stoort, is dat steeds meer jongeren racisme niet langer pikken. En het niet meer accepteren als ze te horen krijgen: jullie zijn geen echte Fransen of geen echte Belgen.”