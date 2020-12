Zien we Lukaku opnieuw in de Premier League: toekomstige verschuivingen kunnen veel mogelijk maken

We komen dichter en dichter bij de transferperiode in januari. Ook nu doen er weer verschillende geruchten de ronde. Zo zou landgenoot Romelu Lukaku opnieuw de overstap naar de Premier League kunnen maken.

Verschuivingen in Parijs die gevolgen hebben voor onze nationale topschutter, het kan allemaal. Het Italiaanse CalcioMercato.it weet dat Mauricio Pochettino, die bijna met zekerheid de nieuwe trainer van Paris Saint-Germain wordt, zéér graag wilt samenwerken met Harry Kane. De twee kennen elkaar van hun periode in Tottenham.

Tottenham zou in zijn zoektocht naar een nieuwe aanvaller uitkomen bij Romelu Lukaku. Lukaku, dit seizoen al goed voor 11 goals in 13 wedstrijden, zou in Tottenham zijn ex-trainer Mourinho tegenkomen.

Om Lukaku weg te halen bij Inter Milaan, wordt er opnieuw gekeken naar het bedrag dat Inter op tafel legde bij Manchester United. In augustus 2019 werd de Belgische aanvaller voor 74 miljoen euro overgenomen van Manchester United. Met een lager bedrag zal Inter wellicht geen genoegen nemen.