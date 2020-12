Mauricio Pochettino wacht op witte rook bij PSG: meteen enkele oude bekenden in verband gebracht met een overstap naar de Franse hoofdstad

Op kerst werd Thomas Tuchel op straat gegooid door Paris Saint-Germain. Zijn opvolger lijkt vrijwel zeker Mauricio Pochettino te worden. In afwachting worden er enkele oude bekenden van de Argentijnse coach in verband gebracht met PSG.

Het is vrijwel zeker dat Pochettino de nieuwe coach van Paris Saint-Germain zal worden, al is de deal nog niet helemaal rond. Voor de Argentijnse trainer wordt het zijn eerste job sinds zijn ontslag bij Tottenham Hotspur in 2019. Volgens verschillende media staan er al enkele spelers in het vizier van PSG.

Zo zou volgens verschillende Britse media Dele Alli de eerste versterking worden voor Pochettino. De middenvelder komt nog nauwelijks aan spelen toe bij Tottenham en werd na het gewonnen League Cup duel publiekelijk bekritiseerd door zijn trainer José Mourinho. De Londense club zou meewerken aan een (tijdelijk) vertrek van de Engelse international. Alli kende zijn beste jaren onder de Argentijn. Daarnaast werd hij ook al verschillende keren gelinkt aan een overstap naar Parijs.

De Franse landskampioen toont ook interesse in de piste Christian Eriksen. De Deen ruilde vorige winter Engeland in voor Inter Milaan, maar zijn transfer werd allesbehalve een succes. De 28-jarige middenvelder begon grotendeels van de wedstrijden op de bank. Het bestuur zoekt nu ook naar een oplossing. Eriksen speelde 255 wedstrijden onder Pochettino. Ook hij werd in het verleden al verschillende keren genoemd in het Parc Des Princes.

Paris Saint-Germain lijkt dus binnenkort een "Londense touch" te krijgen. Al is het eerst wachten op bevestiging. Officieel is de aanstelling van Mauricio Pochettino als nieuwe trainer van PSG nog niet.