Saelemaekers blijft verbazen in Italië en is nu ook genomineerd voor prestigieuze award

AC Milan is de enigszins verrassende herfstkampioen in de Serie A. Onze landgenoot Alexis Saelemaekers is een basisspeler bij de Milanezen. Hij maakte al de nodige indruk dit seizoen en kan daarvoor beloond worden.

La Gazzetta dello Sport zette de Rode Duivel in de top vijf van de grootste revelaties in de Serie A dit seizoen. Hij is één van de kandidaten voor de prijs, samen met Alessandro Bastoni (Internazionale), Mattia Zaccagni (Verona), Leonardo Spinazzola (AS Roma) en M'Bala Nzola (Spezia). Saelemaekers vertrok in de vorige wintermercato voor een totaalprijs van zeven miljoen euro naar de modestad. Velen dachten dat Anderlecht een erg goede deal had gemaakt en zagen de rechtsbuiten niet slagen bij Milan, maar de ex-Mauve geeft zijn criticasters momenteel lik op stuk. Rivelazioni della @SerieA nel 2020: #Saelemaekers nella #Top5 | #VIDEO - #calcio #SerieA #SerieATIM @acmilan #ACMilan #Milan #SempreMilan https://t.co/8GQYRQTlVF — PianetaMilan.it (@PianetaMilan) December 26, 2020