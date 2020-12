Transfer komt nu wel heel dichtbij: Nainggolan legt medische testen af met het oog op uitleenbeurt

De transfer van Radja Nainggolan komt dichterbij. Onze landgenoot zou in januari namelijk op huurbasis naar Cagliari kunnen trekken. Zo verlaat hij (tijdelijk) Inter. Nainggolan zou nu zijn medische testen aan het afleggen zijn.

Radja Nainggolan komt niet veel in het stuk voor bij Inter. De centrale middenvelder speelde nog maar in vijf wedstrijden voor de Italiaanse topclub in alle competities samen. Daarom zou onze landgenoot in januari kunnen vertrekken.

Het zou slechts een tijdelijk vertrek zijn, want volgens Het Laatste Nieuws zou Nainggolan zijn medische testen aan het afleggen zijn met het oog op een uitleenbeurt aan Cagliari, de ploeg waar hij vroeger nog voor heeft gespeeld en waar hij ook vorig seizoen aan werd uitgeleend.