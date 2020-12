📷 Robert Lewandowski draaide een topjaar en toont indrukwekkende prijzenkast met 11(!!) nieuwe aanwinsten

Robert Lewandowksi presteerde het voorbije jaar indrukwekkend op alle fronten. Hij verzamelde de ene na de andere prijs. Op sociale media pronkt hij met zijn aanwinsten.

FC Bayern München en aanvaller Robert Lewandowski kende een absoluut topjaar. De Duitse club won met de Duitse landstitel, beker en de Champions League de treble. Robert Lewandowski kende daar een heel groot aandeel in. De aanvaller was vorig seizoen goed voor 49 doelpunten. Dit jaargang trof hij al 20 keer raak in 18 matchen. Deze indrukwekkende prestaties werden dan ook omgezet in een heleboel collectieve en individuele prijzen. Daar pronkt hij nu op hilarische wijze mee in bed.

Met FC Bayern München behaalde hij in 2020 naast de treble ook nog twee andere bekers (Duitse en Europese Supercups). Daarnaast won het fenomeen ook de topschutterstitels in de Duitse competitie, beker en Champions League. Daarnaast mocht hij ook de prijzen van Duits, Europees en Wereldvoetballer van het jaar in ontvangst nemen. Indrukwekkend!