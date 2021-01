Houdt blessure Coutinho langer in Barcelona: FCB komt met update

Philippe Coutinho was één van de spelers die in januari kon vertrekken uit Barcelona. Door het hoge loon van de Braziliaan werd er gezocht naar een nieuwe club. Een zoektocht die door de zware blessure wel eens gestaakt zou kunnen worden.

FC Barcelona kwam nu zelf met een medische update over Coutinho. De speler is met succes geopereerd aan de meniscus en zal een drietal maanden onbeschikbaar zijn.

MEDICAL UPDATE | @Phil_Coutinho has been successfully operated on for the injury to his left meniscus. He will be out for approximately three months. pic.twitter.com/9feWtDghIJ