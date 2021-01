Het nieuwjaarsinterview met Roberto Martínez: "Ik weet niet of ik bondscoach kan blijven na het behalen van een titel"

In het nieuwjaarsinterview van Het Nieuwsblad beantwoordt bondscoach Roberto Martínez verschillende vragen over uiteenlopende onderwerpen.

In augustus 2016 werd Roberto Martínez aangesteld als bondscoach van de Rode Duivels. De Rode Duivels werden nummer 1 in de FIFA Ranking en behaalden een knappe derde plaats op het WK 2018.

Op de vraag wat we Martínez mogen wensen voor 2021 antwoordt hij het volgende: “Dat we onze publieke vijand, de pandemie, verslaan zodat we het vertrouwen vinden om weer gelukkig te zijn. Dit is een uitdagende tijd. Je leeft met een levensbedreigende ziekte die je kan doorspelen aan geliefden. Er zijn mensen uit jouw omgeving die overlijden. Anderen verliezen hun job. Kortom, zorgwekkende zaken. Die angst, pijn of ongerustheid moeten we zien achter ons te laten. Iedereen kreeg de kans om te beseffen wat essentieel is. Om te bannen wat onbelangrijk is. De vaststelling dat sommige zaken eigenlijk niet essentieel zijn voor ons leven, dat is wonderlijk.”

“Op voetbalvlak wordt het een groots jaar. Ik kan alleen wensen dat we op het niveau zijn dat onze fans verwachten. We willen zo goed zijn als we kunnen. Het resultaat is daar slechts een gevolg van. Je moet geluk hebben. En je moet voorbereid zijn", aldus de 47-jarige trainer op de vraag wat we hem als bondscoach mogen wensen.

Het is niet duidelijk of Roberto Martínez bondscoach zou blijven, moest België aan de haal gaan met een titel: Na een titel raak je als coach zo gehecht aan de spelers met wie je dat bereikte, dat het nadien moeilijk wordt om rationeel en neutraal te zijn in je beslissingen. Omdat de coach denkt dat die spelers op de grote momenten weer zullen presteren. Als we een titel winnen, stel ik mezelf de vraag als ik dan nog de juiste man voor de job ben".