Kevin De Bruyne overladen met lof na glansprestatie: "Wereldklasse, veruit beste speler in de Premier League"

Tijdens het treffen tussen Chelsea en Man City viel alweer een heerlijk voetballende Kevin De Bruyne te bewonderen. KDB was de koning van Stamford Bridge. Zijn doelpunt en assist waren meer dan verdiend, net als de overwinning voor City overigens.

Het verloop van deze zogenaamde topaffiche was menig voetballiefhebber niet ontgaan en dat was ook te merken aan de reacties op sociale media. Op Twitter staan massa's lofbetuigingen voor De Bruyne en zijn manier van spelen.

In verschillende posts noemen mensen hem de beste middenvelder ter wereld. Ook al speelde hij in deze wedstrijd eigenlijk als 'valse negen'. Ook niet-supporters van Manchester City kunnen wel van het voetbal van De Bruyne genieten. Ook termen als 'wereldklasse' en 'veruit de beste in de Premier League' worden in één adem met de Rode Duivel genoemd.

De bruyne is best midfielder in world at moment — Brian Gallacher (@Briangallacher2) January 3, 2021

De Bruyne though, eh? What a wonderful footballer. — Adam Powley (@adampowley) January 3, 2021

De bruyne is still the best midfielder in the EPL.



Way ahead of that penalty merchant — Aomine 😊 (@badniggafela) January 3, 2021