Schaamrood op wangen enkel nog groter: ooit zo fiere traditieclub Schalke 04 op een zucht van triestig record

Met Christian Gross zit Schalke aan zijn derde trainer van het seizoen. Ook hij heeft voorlopig niet het wondermiddel gevonden om de ploeg uit Gelsenkirchen er bovenop te helpen. Schalke is goed op weg om geschiedenis te schrijven, maar niet op de manier waarop je zou willen.

Op het veld van Hertha Berlijn ging Schalke 04 roemloos onderuit met 3-0. Weer een nederlaag erbij, de tiende uit veertien wedstrijden. En vooral: Schalke wacht nog altijd op die eerste overwinning in de competitie dit seizoen.

Zo dreigt operatie redding een hopeloos verhaal te worden. Het is ook niet enkel dit seizoen dat het misloopt bij Schalke. In het tweede deel van vorig seizoen werden er ook al amper punten gesprokkeld. Dat zorgt ervoor dat de evenaring van een blamerend record in zicht is.

Schalke's last 30 Bundesliga games:



LDDDLLDLLLLDDLLLLLLDLDDLLLDLLL



In de laatste dertig wedstrijden in de Bundesliga speelde Schalke tien keer gelijk, verloor het twintig keer en won het geen enkele maal. Als het ook zijn volgende wedstrijd niet wint, evenaart het het record voor langste periode zonder overwinning in de Bundesliga. Hekkensluiter Schalke ontvangt op zaterdag 9 januari Hoffenheim, de nummer dertien uit de stand.