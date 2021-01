STVV denkt aan Japanse rechtsachter en ook KRC Genk-aanvaller en Hamdi Harbaoui staan op het verlanglijstje

Bij STVV hebben ze met Christian Brüls al een mooie transfer gerealiseerd, maar ze willen er nog wat bij. Zo worden ook Daiki Hashioka, Zinho Gano en Hamdi Harbaoui in verband gebracht met een transfer naar de Kanaries.

Nu dat ze een middenvelder gevonden hebben, zoeken ze bij STVV nog een rechtsback en een spits. Volgens Het Laatste Nieuws denken ze aan Daiki Hashioka. De Japanse verdediger speelt op dit moment voor Urawa Red Diamonds in zijn thuisland.

Op aanvallend vlak zouden de Kanaries dan weer denken aan Zinho Gano. De spits is overbodig bij KRC Genk. Daarnaast tonen ze ook interesse in Hamdi Harbaoui. Hij werkte in het verleden al samen met Peter Maes bij Sporting Lokeren.