Dit is hét ultieme elftal van de Rode Duivels!

De voorbije 125 jaar hebben een pak steengoede voetballers de revue gepasseerd in het shirt van de Rode Duivels. En de keuze van de fans bewijst dat deze generatie wellicht de beste ooit is.

Maar liefst zes Rode Duivels - we tellen Vincent Kompany nog eventjes mee - staan immers in het ultieme elftal. Ook Jan Vertonghen, Axel Witsel, Kevin De Bruyne, Eden Hazard en Romelu Lukaku zijn geselecteerd.

We proudly present the forwards in our 125 Years Icons Team, selected by the fans!



