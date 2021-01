OFFICIEEL: Ajax tast diep in de geldbuidel en plukt aanvaller weg uit de Premier League

Ajax heeft een wel zeer straffe transfer gerealiseerd. De Nederlandse topclub heeft Sébastien Haller weggeplukt bij het Engelse West Ham voor 22,5 miljoen euro. Haller speelde regelmatig mee bij West Ham en werd in juli 2019 voor meer dan het dubbele aangetrokken.

Haller verlaat West Ham. Sébastien Haller speelde dit seizoen in 16 wedstrijden mee voor de club in de Premier League en daarin kon de aanvaller drie keer scoren, waaronder een echte beauty tegen Crystal Palace.

Hij trekt opnieuw naar de Eredivisie waar hij bij Ajax aan de slag zal gaan. In het verleden was hij al actief in de Nederlandse competitie bij FC Utrecht. Ajax heeft 22,5 miljoen euro voor hem betaald en hij zal met het rugnummer 22 spelen.