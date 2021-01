Borussia Mönchengladbach verrast in de Bundesliga

Leider Bayern München trok naar Borussia Mönchengladbach voor de 1ste wedstrijd van dit weekend in de Bundesliga. Bayern stond voor het begin van de speeldag op kop en Mönchengladbach maakt een uitstekend seizoen door stond op een 7de plek in de stand.

1ste helft

Bayern München opende de score dan via wie anders dan Robert Lewandowski. Hij mocht met een penalty de 0-1 op het bord zetten na 21 minuten. 5 minuten later was Bayern daar weer. De afwerker van dienst was Leon Goretzka.

Borussia Mönchengladbach gaf zich niet gewonnen en kwam terug in de wedstrijd via Jonas Hofmann in de 35ste minuut. In de toegevoegde tijd van de eerste helft kwam Borussia Mönchengladbach langszij dankzij wederom een doelpunt van Jonas Hofmann. Zo stonden de bordjes terug gelijk (2-2) met de rust.

2de helft

Borussia Mönchengladbach ging op zijn elan verder in de 2de helft. Nu was Jonas Hofmann de aangever en zette Florian Neuhaus de 3-2 op het bord.

Bayern München domineerde de 2de helft maar zonder tot echt grote kansen te komen. Een verrassende overwinning dus voor Borussia Mönchengladbach dat zo op een gedeelde 5de plaats komt te staan in de Bundesliga.