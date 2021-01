🎥 Dit pareltje van Leon Bailey is de goal van de maand in de Bundesliga

Leon Bailey heeft een uitstekende maand december achter de rug en dit wordt nu beloond!

De ex-Racing Genk speler is in uitstekende vorm in Duitsland en hij is vertrokken om zijn beste seizoen tot nu toe te hebben bij Bayer Leverkusen. Inclusief de Europa League heeft hij al negen doelpunten en zeven assist achter zijn naam staan.

Zijn wedstrijd tegen Hoffenheim op 13 december is ongetwijfeld het hoogtepunt van dit seizoen. Hij scoorde namelijk een pareltje van een doelpunt en dit is bekroond met het doelpunt van de maand december in de Bundesliga.