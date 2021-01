Ligue 1-revelatie op weg naar Manchester United

Manchester United wil zich versterken in Frankrijk met Romain Faivre van Stade Brest

Volgens het Franse Le10Sport wil Manchester United zich versterken met de Franse centrale middenvelder Romain Faivre. De speler van Stade Brestois is uitgegroeid tot de revelatie van het seizoen en heeft dit seizoen reeds vier doelpunten en drie assist opgetekend in 19 wedstrijden.

De 22 jarige middenvelder kwam in juli 2020 over van AS Monaco en zijn transferwaarde is sindsdien de lucht ingegaan als een raket. Volgens Transfermarkt is hij momenteel 8 miljoen Euro waard terwijl hij 2 seizoenen terug getransfereerd is voor €400.000.