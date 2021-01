Cristiano Ronaldo schiet Juventus naar de overwinning

Juventus en Sassuolo hielden de bordjes in evenwicht in de eerste helft. De beste kansen waren voor Juventus maar gescoord werd er niet. In de toegevoegde tijd van de 1ste helft werd Pedro Obiangh van Sassuolo naar de kleedkamer gestuurd met een rode kaart.

Ruststand 0-0

In de 51ste minuut kwam Juventus op voorsprong dankzij een doelpunt van Danillo. Hij scoorde met een verschroeiend hard schot.

Danilo with a ROCKET! 🚀



You won't see many hit better than that 💥 pic.twitter.com/yHq013fnAG