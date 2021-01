OFFICIEEL: Lierse Kempenzonen huurt flankaanvaller van Lommel

Lierse Kempenzonen heeft een nieuwe flankaanvaller binnengehaald voor het tweede deel van het seizoen. De club zal namelijk Jamal Aabbou huren. De 20-jarige Belg komt over van Lommel.

Lierse Kempenzonen heeft een offensieve versterking binnengehaald voor de rest van het seizoen. Ze huren namelijk Jamal Aabbou van Lommel. De flankaanvaller speelde de voorbije jaren 35 wedstrijden voor Lommel en kon daarin 3 keer scoren.

Aabbou is blij met deze kans. "In de zomer was er al interesse en ik ben tevreden dat er nu ook een transfer is gekomen. Ik wil terug minuten krijgen en het was een buitenkans. Laat de winterbreak maar snel gedaan zijn!", aldus Aabbou op de website van Lierse Kempenzonen.