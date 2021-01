Nieuw record voor Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo scoorde vanavond in de partij tegen Sassuolo zijn 15de goal in de Serie A van dit seizoen. Hiermee versterkt hij zijn leidersplaats in de topscorelijst. Tegelijkertijd wordt hij zo de speler die ooit het meest scoorde voor zowel zijn club(s) als land te samen.

Momenteel moet hij nog die eerste plek delen met Josef Bican. Deze Tsjechische spits die uitkwam voor onder andere Rapid Wien en Slavia Prague scoorde ooit ook 759 goals.

Maar niet twijfelt eraan dat voor het einde van het seizoen Cristiano Ronaldo solo op de 1ste plaats staat.

Cristiano Ronaldo is now the joint highest goal scorer for club and country in history.



🇵🇹 Cristiano: 759

🇦🇹 Josef Bican: 759

🇧🇷 Pelé: 757

🇧🇷 Romário: 749

🇦🇷 Messi: 719



What an incredible record 👏👏 pic.twitter.com/hv9kUf1gF8