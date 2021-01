Toptransfer in de maak voor ex-speler van Zulte Waregem

Soualiho Meïté maakte in het seizoen 2016-2017 het mooie weer bij Zulte Waregem. De Franse middenvelder ontbolsterde helemaal aan de Gaverbeek en versierde een transfer naar Monaco. Na enkele omewervingen staat er opnieuw een topclub klaar om hem op te pikken.

Meïté debuteerde op het hoogste niveau bij Auxerre in de Franse Ligue 1 en trok enkele jaren later naar Zulte Waregem. Zijn transfer naar Monaco voor zo'n 8 miljoen leek niet de beste carrièrestap te zijn voor de middenvelder. Hij speelde amper bij de Franse topclub en trok naar Bordeaux op uitleenbasis.

Van Bordeaux trok hij naar de Seria A. Bij Torino is de centrale middenvelder een absolute sleutelspeler en dat heeft de aandacht getrokken van enkele clubs. Want AC Milan, de fiere leider in de Serie A, zou zeer geïnteresseerd zijn om Meïté in te lijven.

Tonno Vagnati, technisch directeur van Torino, bevestigde aan Rai Sport dat er gesprekken aan de gang zijn met de speler. "Maar AC Milan is niet de enige geïnteresseerde club", klinkt het.