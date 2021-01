Lokeren-Temse verliest eerste oefenmatch

Lokeren-Temse speelde voor het eerst sinds lang terug een wedstrijd. De tegenstander was Seraing, de 2de in 1B. Bij Lokeren-Temse kon eindelijk Killian Overmeire zijn debuut maken.

Killian Overmeire mocht direct starten in zijn 1ste wedstrijd voor Lokeren-Temse. De verdedigende middenvelder die heel zijn carrière voor Sporting Lokeren heeft gespeeld mocht zo zijn debuut maken bij de nieuwe fusieploeg maar wel op zijn Daknam.

FC Seraing kwam in de 19de minuut op voorsprong via de Fransman Georges Mikautadze, de topscoorder in 1B met 16 doelpunten in 14 wedstrijden.

De 0-2 (tevens de eindstand) werd op het scorebord gezet door Kuchinska in de 88ste minuut.